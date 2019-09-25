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جونسون يتحدى المعارضة: هل يريدون تغيير الحكومة؟

08:47 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
جونسون يتحدى المعارضة: هل يريدون تغيير الحكومة؟

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

لندن - (د ب ا)

تحدى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الأربعاء، قادة المعارضة أن يطرحوا الثقة بحكومته فى البرلمان، الأمر الذى يمكن أن يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة ، حال خسارة الحكومة الاقتراع.

وقال جونسون أمام البرلمان، وسط دعوات باستقالته من منصبه:" إنهم يريدون تغيير الحكومة، دعوهم يخوضوا انتخابات".

وأضاف:" إذا كان الحزب المعارض لايثق، حقيقة، بالحكومة، فإن لديهم الفرصة للتعبير عن ذلك" فى إشارة إلى حزب العمال المعارض الرئيسي.

وأوضح:" أو لو أن أحزابا صغيرة أخرى لديها الرغبة في ذلك، طرح الثقة بالحكومة، فسوف نتيح لكم الوقت لإجراء هذا التصويت".

وقال:"هل لديهم الشجاعة للتصرف، أم أنهم سوف يرفضون تحمل مسؤولياتهم مرة أخرى، ولايفعلون شيئا سوى التأخير؟".

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