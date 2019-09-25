جونسون يتحدى المعارضة: هل يريدون تغيير الحكومة؟
لندن - (د ب ا)
تحدى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الأربعاء، قادة المعارضة أن يطرحوا الثقة بحكومته فى البرلمان، الأمر الذى يمكن أن يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة ، حال خسارة الحكومة الاقتراع.
وقال جونسون أمام البرلمان، وسط دعوات باستقالته من منصبه:" إنهم يريدون تغيير الحكومة، دعوهم يخوضوا انتخابات".
وأضاف:" إذا كان الحزب المعارض لايثق، حقيقة، بالحكومة، فإن لديهم الفرصة للتعبير عن ذلك" فى إشارة إلى حزب العمال المعارض الرئيسي.
وأوضح:" أو لو أن أحزابا صغيرة أخرى لديها الرغبة في ذلك، طرح الثقة بالحكومة، فسوف نتيح لكم الوقت لإجراء هذا التصويت".
وقال:"هل لديهم الشجاعة للتصرف، أم أنهم سوف يرفضون تحمل مسؤولياتهم مرة أخرى، ولايفعلون شيئا سوى التأخير؟".
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