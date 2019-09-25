محام: تأجيل النظر في طلب الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي "القروي"

تونس - (د ب أ)

قال محام من هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي اليوم الأربعاء إن المحكمة طلبت إرجاء النظر في طلب الإفراج عن القروي إلى الأربعاء المقبل بسبب إضراب للقضاة في كافة محاكم البلاد.

وأوضح المحامي عماد بن حليمة- في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب الإفراج إلى دائرة الاتهام بمحكمة تونس العاصمة، وهو الطلب الثالث من أجل الإفراج عن نبيل القروي الموقوف منذ 23 آب/أغسطس الماضي.

وتابع المحامي قائلا "لم يجتمع القضاة بسبب الإضراب. والمحكمة أرجأت الجلسة إلى الأربعاء المقبل. يرتبط الأمر كذلك بفك الإضراب".

ويتنافس القروي مع المرشح الرئاسي الآخر قيس سعيد في الدور الثاني، لكنه يواجه خطر الغياب عن الحملة الانتخابية كما غاب عنها في الدور الأول.

ويواجه القروي، قطب الإعلام، تهما ترتبط بالتهرب الضريبي وتبييض أموال، لكن لم تثبت أي تهم ضده ولم تصدر أحكام بشأنه.

ورفض قاضي التحقيق طلب الإفراج عنه لعدم الاختصاص.

وتضغط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل الإفراج عن القروي طالما لم تصدر أحكام ضده من أجل إتاحة فرص متكافئة بين المرشحين للرئاسة في الدور الثاني.

وقالت هيئة الإتصال إنه لن تجري مناظرة تلفزيونية بين المرشحين طالما القروي في السجن.