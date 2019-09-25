بومبيو: روحاني بائس وإيران لا تستجيب إلا للقوة

القاهرة- (مصراوي):

جدّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التأكيد على أن الاعتداء على مُنشأتي النفط التابعتين لعملاق النفط السعودي شركة أرامكو، يُعد هجومًا على المملكة والاقتصاد الدولي.

وقال بومبيو في كلمته باجتماع "متحدون ضد إيران النووية" بنيويورك، الأربعاء، إن إيران هي المُعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال.

واتهم طهران بإيجاد الفوضى عن طريق دعم الرئيس السوري بشار الأسد والحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق.

وأشار إلى أنه مع بدء استراتيجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد طهران، تم إيقاف أرباحها ومُضاعفة الضغوط على النظام الإيراني.

وأضاف "حرمنا النظام الإيراني من أكثر من 50 مليار دولار سنويًا".

ونوّه إلى قيام واشنطن بفرض عقوبات صارمة على الحرس الثوري الإيراني، مُشيرًا إلى أن الضغوط الأمريكية على إيران دفعتها إلى بدء محاولات تخريب في المنطقة.

وقال "إيران تكذب ورئيسها روحاني بائس، ولا تستجيب إلا للقوة".

وشدّد على "استمرار تطبيق سياسة العقوبات على إيران بدون كلل" في حال لم تتراجع عن سلوكها، لافتًا إلى اعتزام واشنطن فرض عقوبات على كيانات صينية تقوم بنقل النفط الإيراني.