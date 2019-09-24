معارضون في بريطانيا يطالبون جونسون بالاستقالة بعد حكم قضائي "تاريخي"

لندن- (د ب أ):

طالب نواب معارضون في بريطانيا اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاستقالة، وذلك بعد حكم صدر عن المحكمة العليا، وصفته وسائل إعلام بـ"التاريخي".

وقضت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان.

وكتبت النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي جوانا تشيري، على موقع تويتر، :"سررت لأن المحكمة العليا بالمملكة المتحدة قد حذت حذو القضاء الاسكتلندي وقضت بأن بوريس جونسون تصرف بطريقة غير قانونية". وسبق أن أقامت تشيري دعوى كُللت بالنجاح ضد قرار التعليق في اسكتلندا.

وشددت على أنه "يتعين أن يستأنف البرلمان عمله على الفور، ويتعين عليه (جونسون) أن يستقيل".

ودعا جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني، جونسون إلى "مراجعة موقفه" وأن يصبح "أقصر رئيس وزراء بقاء في الحكم" في بريطانيا.

وفي كلمة أمام مؤتمر لحزب العمال، طالب كوربين بدعوة البرلمان للانعقاد على الفور.

وقالت الناشطة القانونية جينا ميلر، التي أقامت دعوى أمام المحاكم الإنجليزية ضد تعليق البرلمان، للصحفيين أمام المحكمة :"يجب أن يعود نواب البرلمان وأن يتحلوا بالشجاعة والجرأة من أجل محاسبة هذه الحكومة التي لا ضمير لها".