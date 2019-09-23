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    جوتيريش: أزمة المناخ تهدد الحياة نفسها

    05:02 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    جوتيريش: أزمة المناخ تهدد الحياة نفسها

    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

    نيويورك- (د ب أ):

    صرح سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين أمام زعماء العالم إنه يتعين عليهم إنهاء أزمة المناخ.

    وخلال افتتاح قمة خاصة بالمناخ في نيويورك، قال جوتيريش: "إذا لم نقم بتغيير أسلوبنا في الحياة بشكل عاجل، فإننا نهددالحياة نفسها"، مضيفا أن "الطبيعة غاضبة".

    وذكر جوتيريش أنه طالب زعماء العالم بالمشاركة في القمة "ليس من خلال الخطب البديعة، بل من خلال الأفعال الملموسة" للتخلي عن الوقود الحفري وإبطاء سرعة ارتفاع درجة حرارة الأرض.

    ومن المتوقع أن تؤكد حوالي ستين دولة على الالتزامات التي تعهدت بها خلال قمة باريس للمناخ التي انعقدت عام 2015.

    أزمة المناخ أنطونيو جوتيريش نيويورك ارتفاع درجة حرارة الأرض

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