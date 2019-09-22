السعودية تُلقي القبض على صاحب فيديو "تعذيب الطفلة"

كتبت – إيمان محمود:

أعلن الأمن العام السعودي، في وقت متأخر من مساء السبت، إلقاء القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو وهو يعذّب طفلته البالغة من العُمر 3 أعوام بحجة تعليمها المشي.

وأثار الفيديو موجة غضب عارمة خلال الأيام الماضية، إذ تم نشره على نطاق واسع في جميع أنحاء الوطن العربي تحت هاشتاج "#نعم_لمحاكمه_يوسف_القططي" وهو اسم والد الطفلة، مطالبين بمحاكمته على هذه الجريمة البشعة.

وقال الأمن العام في تغريدة على صفحته الرسمية عبر تويتر: "شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية لقيامه بتعذيب طفلته البالغة من العمر (٣) أعوام، وتوفر الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من نشر الأب لفيديو يعتذر فيه عن ضرب طفلته بشكل وحشي، معللاً ذلك بأنه كان يعلمها المشي وأنه كان يضربها بتلك الطريقة لأنها كانت تخاف وضع قدميها على الأرض.

وكشف القططي أن هذا المقطع قديم ونشرته زوجته بسبب "كيدي"، بعد أن تركته هو وأولادهما الأربعة وهربت منذ أكثر من أسبوعين دون أن يعرف لها طريق.

وأكد القططي أنه كان يمر بحالة نفسيه سيئة وقتذاك، مشددًا على أنه يرعى أبنائه الأربعه دون تعنيف وذلك منذ تركته زوجته.

وكان خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، قال في وقت سابق إن مركز بلاغات العنف التابع للوزارة يجري تحقيقًا لتحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع.

وأضاف "يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه"، حسبما كتب عبر تويتر.