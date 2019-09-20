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    لافروف وجوتيريش يناقشان الوضع في الخليج ومحادثات أنقرة بشأن سوريا

    09:51 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    لافروف وجوتيريش يناقشان الوضع في الخليج ومحادثات أنقرة بشأن سوريا

    سيرجي لافروف

    موسكو - (أ ش أ):

    بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الوضع في الخليج ونتائج الاجتماع الثلاثي الخامس لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن سوريا في أنقرة.

    وأوضحت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - "نوقشت القضايا الرئيسية على جدول أعمال المنظمة العالمية. وأولي اهتمام خاص لمهام تعزيز التسوية السورية في ضوء نتائج الاجتماع الثلاثي الخامس لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا في أنقرة في 12 سبتمبر من هذا العام، فضلا عن الوضع في الخليج".

    وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت في الـ16 من الشهر الجاري، قمة ثلاثية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، لمناقشة الأزمة السورية.

    وأكد الزعماء المشاركون في القمة الثلاثية مجددا على عدم إمكانية حل الأزمة السورية بالوسائل العسكرية، وضرورة حل الصراع من خلال العملية السياسية، التي يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة.

    وفي ضوء تطور الأوضاع في المنطقة، اتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين. وتنفي طهران تورطها في المسألة.

    وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة على استعداد لقصف 15 هدفا في إيران، لكنها ليست على عجلة من أمرها للقيام بذلك.

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    سيرجي لافروف سوريا أنطونيو جوتيريش محادثات أنقرة

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