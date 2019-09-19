إيران تسمح للسيدات بالتواجد في ملاعب كرة القدم خلال المباريات الدولية

طهران - (د ب أ):

قال مسعود سلطاني فار وزير الرياضة الإيراني، اليوم الخميس، أنه سيتم السماح للسيدات الإيرانيات بالتواجد في الملاعب لحضور مباريات المنتخب الإيراني للرجال لكرة القدم.

وكتب سلطاني فار في بيان: "تم عمل كل التجهيزات اللازمة لكي تتمكن السيدات من متابعة المباريات من الملعب، على أن تتابع المباريات الدولية للمنتخب في البداية".

وفي ملعب آزادي بالعاصمة طهران، حيث يلعب المنتخب الإيراني أغلب مبارياته والذي سيستضيف فيه مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، تم إعداد مداخل منفصلة ومدرجات ودورات مياه.

وقال سلطاني فار إنه سيكون هناك قوات شرطة إضافية لضمان دخول وخروج السيدات من وإلى الملعب بأمان.

وتم منع السيدات من حضور مباريات كرة القدم في إيران لمدة أربعة عقود. وفي وقت سابق قامت سيدة بقتل نفسها حرقا احتجاجا، على تلقيها عقوبة سجن لمحاولة حضور مباراة أحد الأندية.

ويُقال إن الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤيد رفع الحظر لكنه لم يتمكن من فرض أرادته على رغبات رجال الدين الأقوياء، والذين يعتقدون أن جو الملعب لا يناسب السيدات.

ومع ذلك، فإن الحظر ينتهك النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مما يعني أنه يمكن تهديد إيران بفرض عقوبات، بما في ذلك استبعادها من مونديال 2022، إذا ظل الحظر قائما.

من جانبه قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا اليوم الخميس: "أتمنى أن يتقبل اتحاد الكرة الإيراني والسلطات الإيرانية دعواتنا المتكررة لمعالجة هذا الوضع غير المقبول".

وأضاف: "موقفنا واضح وحازم. يجب أن يتم السماح للسيدات بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب".

وأكمل: "نتفهم أن هناك خطوات وطرق يجب اتخاذها قبل أن يتم فعل هذا الأمر بشكل ملائم وآمن ولكن هذه هي لحظة تغيير الأشياء ويتوقع الفيفا تطورات إيجابية بداية من مباراة المنتخب الإيراني المقبلة على أرضه في أكتوبر".

ويستضيف المنتخب الإيراني منتخب كمبوديا يوم 10 أكتوبر المقبل في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.