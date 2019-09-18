وزير الدفاع الأمريكي: لدينا أفضل سلاح جوي في التاريخ

واشنطن - (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأربعاء، أن العالم يتغير بطريقة أسرع من أي وقت مضى، ولا نقبل بالبرامج التي تتطلب سنوات لإنهائها، مشيرا إلى أن بلاده لديها أفضل سلاح جوي في التاريخ ولا يوجد من ينافسنا في الجو.

وأضاف إسبر، في كلمة أمام مؤتمر للفضاء والأمن المعلوماتي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية : "علينا إعادة حشد قواتنا تعزيزا لأولوياتنا"، واعتبر روسيا تمثل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة، "والعدوان في أوكرانيا يثبت أنها تحاول رسم الحدود الدولية"، كما تمثل الصين تحديا طويل الأمد لنا" وتقوم ببناء (طريق الحرير) لتعزيز نفوذها في العالم".

وأشار إلى أنه قبل أسابيع وقع على وثيقة لتأسيس مركز قيادة القوات الفضائية الأمريكية؛ "لتكون مسؤولة عن كل عملياتنا حول العالم"... مضيفا "علينا أن نكون مستعدين لخصومنا الذين يقومون بنشر أصول عسكرية للهجوم على أقمارنا الصناعية في الفضاء".