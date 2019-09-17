الإسرائيليون يصوتون اليوم في ثاني انتخابات عامة خلال 2019

(د ب أ):

يتوجه الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات عامة في نحو 5أشهر فقط.

وسيواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه "الليكود" مرة أخرى أقرب منافسيه، رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض"، عقب فشله في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات جرت في أبريل الماضي.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة العاشرة مساء.

ويحق لنحو 6.4 مليون شخص التصويت من أجل اختيار 120 عضوًا في الكنيست، من خلال 10 آلاف و700 مركز اقتراع في 4 آلاف منطقة في جميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن المرشح الأكثر احتمالًا لأن يصبح رئيسًا للوزراء هو الذي سيستطيع تشكيل ائتلاف يضم أحزابًا تحتل 61 مقعدًا على الأقل من مقاعد الكنيست.