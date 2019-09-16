ترامب: السعودية لديها معلومات حول من يقف وراء هجوم أرامكو

واشنطن - (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم المساعدة "بكل تأكيد" إلى المملكة العربية السعودية إزاء هذه التوترات المتصاعدة، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة ضد مواقع لشركة (أرامكو).

ورجّح الرئيس الأمريكي - خلال لقائه مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في البيت الأبيض - أن إيران هي التي تقف وراء هذه الهجمات، موضحًا أنه لا يتطلع إلى الدخول في صراع جديد إلا أنه أحيانًا من الممكن أن يضطر إلى ذلك.

وأشار ترامب إلى أنه لا ينظر في الوقت الحالي في أي خيارات، مشددًا على أن بلاده لا تزال ترغب في التأكد من هُوية مرتكبي الهجمات الأخيرة.

وأكد الرئيس ترامب ـ في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن وفقًا لقناة "الحرة" الفضائية - أن السعودية لديها معلومات حول من يقف وراء هجوم أرامكو، وتابع "لسنا على عجلة وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج النهائية".

وحول اللقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب "ليس لدي ترتيب لأي لقاء، أعلم أنهم يريدون الاجتماع، وأعلم أنهم لا يتصرفون بشكل لائق كبلد"، مؤكدًا أن وزير الخارجية مايك بومبيو، وآخرين سيتوجهون إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق.

واعتبر ترامب الاتفاق النووي الذي وقعته الإدارة الأمريكية السابقة مع إيران بأنه كان أشبه بـ"الكارثة"، مضيفًا أن إيران تعاني أزمات اليوم أكثر مما كان لديها قبل عامين.

يذكر أن منشآت لشركة أرامكو السعودية في شرق المملكة العربية السعودية تعرضت مؤخرًا لهجوم من قبل عشر طائرات بدون طيار.