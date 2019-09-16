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الشرطة العراقية: إصابة سبعة مدنيين بانفجار عبوتين جنوبي وشمالي بغداد

09:17 م الإثنين 16 سبتمبر 2019
الشرطة العراقية: إصابة سبعة مدنيين بانفجار عبوتين جنوبي وشمالي بغداد

الشرطة العراقية

بغداد - (أ ش أ)

أفاد مصدر في الشرطة العراقية بأن سبعة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوتين ناسفتين جنوبي وشمالي بغداد.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن "عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على جانب الطريق بمنطقتي حي العلام والشرطة الرابعة انفجرتا اليوم، مما أدى الى اصابة خمسة مدنيين بجروح".

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني عراقي بإصابة مدنيين اثنين بتفجير عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق، انفجرت اليوم، في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "تفجير العبوة أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات أمنية وصلت الى مكاني الحادثين ونقلتا المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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الشرطة العراقية عبوة ناسفة بغداد العراق

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