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    أبعدوه عن المنصة سريعا.. شاهد هروب نتنياهو من صواريخ غزة (فيديو)

    08:44 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    أبعدوه عن المنصة سريعا.. شاهد هروب نتنياهو من صواريخ غزة (فيديو)

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

    القاهرة – مصراوي:

    نشر مراسل الإذاعة العبرية الرسمية، الثلاثاء، مقطع فيديو لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال فعالية انتخابية بمستوطنة أشدود، ولكن طُلب منه التحرك من المنصة بعد إطلاق صافرات الإنذار.

    وظهر بالمقطع مجموعة من حراس نتنياهو بجواره، على المنصة ويطالبونه بإخلائها.

    وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت انطلاق صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق 5 صواريخ من القطاع.

    كما نشرت وسائل إعلام عبرية أيضًا مقاطع فيديو لصواريخ تسقط على أشدود.

    ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية في 17 من سبتمبر الجاري، ووعد نتنياهو بإعلان فرض السيادة على مناطق من الضفة الغربية المحتلة حال فوزه بالانتخابات.

    بنيامين نتنياهو إسرائيل صواريخ غزة الضفة الغربية

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