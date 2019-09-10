اجتماع روسي لبناني لتعزيز التعاون العسكري التقني

بيروت- (د ب أ ):

أعلنت السفارة الروسية في لبنان اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الحكومية الروسية-اللبنانية المشتركة للتعاون العسكري التقني عقدت منذ أيام اجتماعاً أكد توجه الطرفين إلى تعزيز التعامل البناء.

وقالت السفارة ، في بيان صحفي اليوم ، إنه "منذ أيام عدة، عقد الاجتماع الرابع للجنة الحكومية الروسية-اللبنانية المشتركة للتعاون العسكري التقني، الذي أكد توجه الطرفين الى تعزيز التعامل البناء".

وأضاف البيان أنه في المرحلة القادمة، سوف يواصل الطرفان" تطورا مستداما في هذا المجال، في سياق التحضير لزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى موسكو وعبر الاتصالات بين وزارات الدفاع والداخلية في البلدين".