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    الاتحاد الأوروبي يوافق على قائمة المفوضين الجدد

    11:27 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    الاتحاد الأوروبي يوافق على قائمة المفوضين الجدد

    رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير

    بروكسل- (د ب ا):

    أعلنت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، موافقتها على قائمة المفوضين التي طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين.

    ومن المقرر أن تعلن فون دير لاين في وقت لاحق اليوم عن الاسماء التي شملتها القائمة.

    يشار إلى أن القرار النهائي بالموافقة على القائمة يعود إلى البرلمان الأوروبي، الذي يتعين أن يصوت عليها كاملة، ويمكن للنواب رفض مرشحين بصورة منفردة.

    أورزولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي

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