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نتنياهو يلتقي بوتين في سوتشي الخميس المُقبل

11:20 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
نتنياهو يلتقي بوتين في سوتشي الخميس المُقبل

فلادمير بوتين و بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غد الخميس في مدينة سوتشي السياحية الروسية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني عن المكتب أن الجانبين سيبحثان "مخاوف إسرائيل من تموضع إيران في سوريا".

وكان نتنياهو قال أمس الأول الأحد: "هناك احتمال كبير أن أقوم بزيارة روسيا في وقت لاحق الأسبوع الجاري لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس فلاديمير بوتين، بغية تفادي أي اشتباك (في سورية) إزاء النشاط المتزايد لإيران وأتباعها ضدنا، مقابل نشاطنا المتزايد ضدهم".

بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي روسيا فلاديمير بوتين سوتشي

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