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    وسائل إعلام لبنانية تُكذب نتنياهو وتنشر صور ضحايا عملية حزب الله (فيديو)

    08:48 م الأحد 01 سبتمبر 2019
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    القاهرة – مصراوي:

    نقلت وسائل إعلام لبنانية صورا ومقاطع فيديو قالت إنها تكذب الرواية الإسرائيلية حول عدم وقوع ضحايا في عملية حزب الله التي استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية على الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

    ونقلت قنوات الميادين والمنار صورا لعملية نقل جنود قالوا إنهم ضحايا العملية ضد الاحتلال، وذلك بعد تصريحات الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول عدم وجود إصابات من جانبهم.

    وقال نتنياهو في كلمة مقتضبة بعد قصف إسرائيلي على جنوب لبنان "لم يصب أي جندي بخدش".

    هدأت التوترات على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف حزب الله لآلية عسكرية ردت عليها تل أبيب بقصف مواقع في الداخل اللبناني.

    وقال حزب الله إنه تم تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة "أفيفيم" شمالي دولة الاحتلال، وقال في بيان إن "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي التي نفذت العملية، وتمكنت من تدمير الآلية العسكرية وقتل وجرح من فيها".

    كما نقل الحزب في بيان أن "الآلية المستهدفة هي ناقلة جند وفيها عدد من الجنود الإسرائيليين، وأن طواقم الإخلاء التابعة للاحتلال كانت على مرأى ومرمى من المقاومة".

    تبع عملية حزب الله قصف لدولة الاحتلال على مناطق جنوبي لبنان توقف بحسب الوكالة الرسمية في لبنان في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

    فيما أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالات هاتفية بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار بالرئاسة الفرنسية، وطالبهما بالتدخل لتهدئة الأوضاع في جنوب لبنان.

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