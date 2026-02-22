شدد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي، على أن تحركات العدو على حدود البلاد تخضع لرقابة صارمة "لحظة بلحظة"، مؤكدا أن اليقظة المستمرة للقوات المسلحة على مدار الساعة تمثل "أقوى رادع" ضد أي مغامرات أو حسابات خاطئة قد يلجأ إليها الأعداء.

رسائل حسم من الميدان

قال القائد الإيراني، اليوم الأحد، خلال زيارته اللواء 164 للهجوم المتنقل في مدينة بيرانشهر، بهدف الاطلاع على آخر مستجدات الجاهزية القتالية والقدرات العملياتية للوحدات، "إن جنود القوات البرية للجيش يحمون أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة ليلا ونهارا، بكل يقظة وتفانٍ، ويرصدون ويقضون على جميع تحركات العدو وتهديداته لحظة بلحظة".

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، أثنى العميد علي جهانشاهي على الروح القتالية العالية لدى الأفراد، معتبرا إياهم "ركيزة فخر وذخرا" للمؤسسة العسكرية، لما يبدونه من ثبات وتفانٍ في أداء مهامهم الميدانية.

مرحلة الاقتدار والردع العسكري

تنفيذا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن "الجاهزية الشاملة"، أكد جهانشاهي، أن يقظة القوات المسلحة تمثل الصخرة التي تتحطم عليها أوهام الخصوم، مشددا على أن هذا الاستعداد هو المانع الرئيسي لأي "سوء تقدير" أو تحرك يمس مصالح البلاد، والكفيل بإحباط كافة الأهداف العدائية.

ولفت قائد القوات البرية إلى أن التوجيهات الحكيمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة رفعت كفاءة الجيش إلى "مستويات غير مسبوقة"، مؤكدا أن القوات البرية بلغت مرحلة من "الاقتدار والردع" تتيح لها الاستجابة الفورية لأي خطر والقضاء عليه في منبعه، مستمدة قوتها من مبادئ الثورة الإسلامية.

وخلال جولته الميدانية في المناطق العملياتية، اطّلع قائد القوات البرية على أحدث "التقارير الاستخباراتية والعملياتية" من الوحدات المرابطة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد، وأشرف بنفسه على تقييم الموقف الميداني، مؤكدا على أهمية التنسيق المعلوماتي لضمان أعلى درجات الجاهزية في مواجهة أي طارئ.

تكتيكات حديثة ومناورات مكثفة

وفي إطار تعزيز الكفاءة الميدانية، دعا أمير جهانشاهي إلى تكثيف التدريبات والمناورات واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لمواجهة "التهديدات غير المتكافئة"، قائلا: "لن يسمح جنودنا، الذين يجمعون بين العقيدة الصلبة والعتاد المتقدم، بأي اختراق لحدودنا البرية أو البحرية، وسيتصدون بكل قوة لأي محاولات معادية".