ضبط طائرتين صغيرتين محملتين بالمخدرات في جواتيمالا

جواتيمالا سيتي - (د ب أ):

قالت الشرطة في جواتيمالا إنها اكتشفت وجود طائرتين صغيرتين محملتين بالكوكايين، وعثرت على جثتين في إحداهما.

وقالت المعلومات إن إحدى الطائرتين احترقت خلال هبوطها على مهبط سري بمنطقة زراعية قرب ساحل المحيط الهادي المقابل لجواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى.

ضبطت السلطات 30 عبوة من الكوكايين وكانت هناك أربع سيارات بيك آب واقفة بالمنطقة المحيطة.

أما الطائرة الأخرى فاكتشفت على بعد كيلومترات قليلة من الأولى، قالت الشرطة إنه تم تدميرها.

وعثر أفراد وحدة مكافحة المخدرات على جثتين بداخلها كما عثرت على 171 عبوة كوكايين وما يوازي حوالي 660 يورو من العملة الأمريكية والمكسيكية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الجثتين هما لمكسيكيين، وأن كل عبوة تحتوي على كيلو من المادة المخدرة.