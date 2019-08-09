أفراد حراسة يعتدون بالضرب على لاجئ في ألمانيا

هالبرشتات / ماجدبورج (ألمانيا) - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا أنهالت الألمانية اليوم الجمعة في ماجدبورج أن أفراد حراسة خاصة بأحد نقاط الاتصال المركزية بالولاية اعتدوا على أحد طالبي اللجوء بالضرب.

وذكرت الوزارة أن مقطعي فيديو على موقع "يوتيوب" الإلكتروني أظهرا كيف فض أربعة أفراد حراسة في مركز اللجوء بمدينة هالبرشتات شجارا بين لاجئين اثنين في بادئ الأمر، ثم طرحوا أحدهما أرضا وانهالوا عليه بالركلات ووجهوا له إهانات.

وبحسب بيانات الوزارة، فإنها لم تعلم بأمر الفيديو المنشور بتاريخ 14 أبريل الماضي، إلا صباح اليوم.

وقال وزير داخلية الوزارة ، هولجر شتالكنشت، إنه تم إيقاف الحراس الأربعة المعنيين عن العمل بصورة فورية.

وأضاف وزير داخلية الولاية، هولجر شتالكنشت، أنه تم تشكيل فريق تحقيق لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وقال: "هناك أمور لا يجوز حدوثها. انتهى"، مضيفا أن ما يهم السلطات هو الشفافية بشكل خاص.

وأوضح الوزير أنه لا بد من فحص ما إذا كانت أحداث مثل هذه وقعت في الماضي داخل هذه النقاط التي تضم مهاجرين بهذه الشاكلة.

ولم يتضح حتى الآن من يتحمل تبعات نقل مقطعي الفيديو إلى موقع يوتيوب.

وقالت الوزارة إن مقطعي الفيديو صورا من أحد الأدوار العلوية لمبنى داخل المؤسسة التي تضم أماكن مأوى للاجئين.

وأضافت أن العدد الحالي للاجئين يقل عن 1000 شخص من طالبي اللجوء يتواجدون في فترة الاستقبال الأولي.