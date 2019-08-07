السفارة السعودية تطلق مبادرة "روابط الدم" تضامنًا مع ضحايا معهد الأورام

كتب – يوسف عفيفي:

دشنت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة مبادرة "روابط الدم" على مدار يومين للتبرع بالدم لمصابي حادث معهد الأورام، وذلك استجابة لدعوة لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، بضرورة التوافد على المستشفيات للتبرع بالدم؛ لتوفير كامل الدعم للمصابين، وبالتنسيق مع جامعة القاهرة ممثلة في رئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة.

ويشارك في المبادرة أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي وجميع منسوبي بعثة المملكة العربية السعودية في مصر، يتقدمهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.

أكدت السفارة السعودية –في بيان وصل مصراوي نسخة منه- أن هذه المبادرة تأتي تضامناً مع مصر قيادةً وحكومةً وشعباً في إطار أواصر الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتعبيراً عن وقوف السعودية وتضامنها مع مصر في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وعبر السفير أسامة نقلي، عن بالغ شكره لسرعة استجابة جامعة القاهرة للمبادرة مشيراً إلى أن "تدشين السفارة لمبادرة "روابط الدم" ما هو إلى جزء يسير وواجب تمليه علينا تعاليم ديننا الحنيف وتحتمه علينا روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، في إطار العلاقات المميزة بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد السفير نقلي أن "الإرهاب آفة خبيثة نعاني منها جميعاً، ولابد من تكاتف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها".

وقال إن "حادث معهد الأورام، ما هو إلا عمل إرهابي جبان لم يراع إلاً ولا ذمة، ففضلًا عن قتله للنفس التي حرَّم الله إلا بالحق، فإنه ينتهك الأشهر الحُرم التي خصها الله بمزيد تأكيد للتحريم، ويكون الظلم فيها أشد إثمًا وأعظم جريمة، كما أنه ينتهك حُرمة المرضى والأبرياء."

وعبّر السفير نقلي عن بالغ العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعين مغفرته وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.