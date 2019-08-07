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    رئيس الصين يؤكد دعم بلاده القوي لجهود مصر في حماية أمنها ومكافحة الإرهاب

    11:58 ص الأربعاء 07 أغسطس 2019
    رئيس الصين يؤكد دعم بلاده القوي لجهود مصر في حماية أمنها ومكافحة الإرهاب

    الرئيس الصيني شي جين بينج

    بكين - أ ش أ

    أكد الرئيس الصيني شي جين بينج دعم بلاده القوي لجهود مصر في حماية الأمن والاستقرار القومي ومكافحة الإرهاب، ومعارضة بكين بحزم لجميع أشكال الإرهاب.

    جاء ذلك في برقية عزاء بعث بها الرئيس الصيني اليوم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط المعهد القومي للأورام بالقصر العيني بالقاهرة مساء الأحد الماضي، مؤكدا إدانة بلاده بشدة هذا الهجوم الإرهابي.

    وأعرب الرئيس الصيني في برقيته عن صدمته لوقوع هذا الهجوم الإرهابي الخطير الذي تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح، معربا باسمه وبالإنابة عن الحكومة الصينية وشعب بلاده، عن خالص التعازي لعائلات الضحايا وصادق التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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    الرئيس الصيني مكافحة الإرهاب مصر انفجار معهد الأورام

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