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المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب يزور مصر

12:18 ص الأربعاء 07 أغسطس 2019
المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب يزور مصر

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن / القاهرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن منسق مكافحة الإرهاب الأمريكي السفير ناثان أ. سيلز يقوم بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لحضور اجتماعات لبحث مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان أصدرته اليوم وزارة الخارجية الأمريكية، أن سيلز يعقد خلال زيارته للقاهرة اجتماعات ثنائية تركز على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب مع الحكومة المصرية ضد داعش والقاعدة فضلا عن تقديم الدعم لمصر كشريك أمني مهم في المنطقة.

وزارة الخارجية الأمريكية مكافحة الإرهاب داعش

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