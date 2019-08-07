المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب يزور مصر

واشنطن / القاهرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن منسق مكافحة الإرهاب الأمريكي السفير ناثان أ. سيلز يقوم بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لحضور اجتماعات لبحث مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان أصدرته اليوم وزارة الخارجية الأمريكية، أن سيلز يعقد خلال زيارته للقاهرة اجتماعات ثنائية تركز على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب مع الحكومة المصرية ضد داعش والقاعدة فضلا عن تقديم الدعم لمصر كشريك أمني مهم في المنطقة.