إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية لويزيانا الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أكدت الشرطة بمدينة باتون روج بولاية لويزيانا الأمريكية وقوع إطلاق نار بمركز "وول مارت" التجاري بالمدينة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتوجهت أعداد كبيرة من قوات تنفيذ القانون ورجال الشرطة إلى موقع اطلاق النار، كما شوهدت مروحية تحلق فوق المركز التجاري، وفقا لقناة "دبليو بي أر زد" الإخبارية المحلية.

وقال مكتب قائد شرطة باتون روج إن الحادث لا يعتبر موقف اطلاق نار نشط حتى هذا الوقت، وقالت السلطات إنها تفحص أيضا باقي مراكز تسوق وول مارت في باتون روج.

وقال شهود عيان إنه تم اعتقال شخص واحد للاشتباه بصلته بإطلاق النار.

وقالت السلطات إنه تم نقل شخص واحد إلى المستشفى، ولا توجد أي اصابات أخرى في الحادث حتى ذلك الوقت.