الأمم المتحدة ترفض خطط ترامب لتنفيذ عقوبة الإعدام

جنيف - (د ب أ):

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن عقوبة الإعدام غير مقبولة كعقاب على أى جريمة ، وذلك في رد فعل من جانبه على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ عقوبة الإعدام بالنسبة لمرتكبى حوادث القتل الجماعى.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تصريحات للصحفيين اليوم في جنيف "نعتبرها عقوبة قاسية على نحو فريد ولا رجعة فيها .. لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين".

وكان ترامب قد أعلن عن خططه الخاصة بتنفيذ حكم الإعدام بعد الهجوم العنصري على ما يبدو في إل باسو، بولاية تكساس، حيث قتل رجل بالرصاص 22 شخصًا في نهاية الأسبوع الماضى بعد ساعات فقط، من قُتل تسعة أشخاص في حادث إطلاق نار عشوائى في دايتون ، بولاية أوهايو.

وأشار المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة بصورة عامة إلى أن السلطات التي تصدر رسائل ضد الأقليات "تترك الأشخاص والمجتمعات المستهدفة عرضة لخطر الأعمال الانتقامية والهجمات " وذلك في إشارة ضمنية إلى خطابات ترامب المعادية للأجانب وتعبيراته التى تتسم بالعنصرية.

ودعا ترامب أمس إلى إصلاح القوانين لضمان عدم وصول أسلحة نارية إلى أيدى الأفراد المصابين باضطرابات عقلية أو أو حرمانهم من الحق في حيازة الأسلحة من خلال عملية قانونية سريعة.ِ