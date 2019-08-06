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    الخزانة الأمريكية تصنف الصين على أنها متلاعب بالعملة

    11:38 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    الخزانة الأمريكية تصنف الصين على أنها متلاعب بالعملة

    وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين

    واشنطن - (د ب أ):

    صنّف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، الصين بأنها متلاعب بالعملة، في أعقاب خفض بكين لقيمة اليوان.

    وأشار بيان لوزارة الخزانة الأمريكية مساء الاثنين إلى أن الصين اتخذت "خطوات ملموسة" خلال الأيام القلائل الماضية لخفض قيمة عملتها، مع احتفاظها بقدر كبير من احتياطيات النقد الأجنبي.

    وتقول الوزارة إن الهدف من خفض الصين لقيمة عملتها هو الحصول على ميزة تنافسية على نحو غير عادل في التجارة الدولية.

    وأوضحت الوزارة أن بيان بنك الشعب الصيني الصادر يوم الاثنين بتخفيض قيمة العملة أقر بشكل علني بأنه "له خبرة واسعة في التلاعب بعملته وأنه لا يزال مستعدا للقيام بذلك على نحو مستمر".

    وذكرت الوزارة أن هذه الإجراءات تنتهك أيضا التزامات الصين التي قطعتها على نفسها خلال قمة مجموعة العشرين فيما يتعلق بالامتناع عن تخفيض قيمة العملة.

    ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي واشنطن الصين

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