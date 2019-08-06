طفل يبلغ عن أبيه لاجتيازه الإشارة الحمراء.. والشرطة تقنعه بالتنازل

كتب- وكالات:

قالت الشرطة الألمانية إن طفلًا يبلغ من العمر خمس سنوات أبلغ عن أبيه عبر خط الطوارئ، لاجتازه الإشارة الحمراء أثناء القيادة مرتين.

وأوضحت الشرطة الألمانية، في بيان أمس، أن مركز العمليات التابع لمقر الشرطة في فرانكونيا السفلى بولاية بافاريا تلقى المكالمة على خط الطوارئ، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف البيان: في البداية، سمع صوت طفل لفترة قصيرة، ثم تم إغلاق الخط، فأعاد مركز عمليات الشرطة الاتصال بالرقم وأجاب الأب، واعتذر في البداية عن اتصال ابنه بخط الطوارئ، ولكنه أعطى السماعة بعد ذلك للطفل الذي أوضح بنبرة اتهام أن والده قاد سيارته مرتين والإشارة حمراء- وطالب الشرطة بالقبض عليه.

وتابع البيان: "تحدث مسئول الشرطة مع الطفل، وأقنعه بالتنازل عن البلاغ، ولم يعد الطفل مصرًا على أن ترسل الشرطة سيارة دورية".