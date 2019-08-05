الإمارات تدين العمل الإرهابي الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام

أبوظبي - (أ ش أ)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي الذي وقع أمس خارج المعهد القومي للأورام الواقع في محيط منطقة القصر العيني، وأسفر عن مقتل عشرات الضحايا فضلاً عن العديد من الإصابات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الاثنين، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أنّ "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية"، معربة عن "تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر".

وجدّد البيان "موقف دولة الإمارات الثابت الرافض للإرهاب أياً كان مصدره ومنطلقاته".

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.