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    المغرب: إنقاذ 424 مهاجرًا غير شرعي بمياه البحر المتوسط

    07:39 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    المغرب: إنقاذ 424 مهاجرًا غير شرعي بمياه البحر المتوسط

    المهاجرين - ارشيفية

    الرباط - (أ ش أ)

    أنقذت البحرية المغربية بمياه البحر المتوسط، 424 مرشحًا للهجرة غير الشرعية، أغلبهم من بلدان جنوب الصحراء.

    ونقلت وكالة الأنباء المغربية (ماب) عن مصدر عسكري قوله "إن المرشحين كان من بينهم 53 امرأة و16 قاصرًا، واجهوا صعوبات على متن عدة مراكب مطاطية تقليدية"، موضحًا أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم وكان بعضهم في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات خفر السواحل، قبل إعادتهم سالمين إلى مختلف موانئ شمال المملكة.

    مهاجرين البحر المتوسط الرباط المغرب

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