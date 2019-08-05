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    البحرين تدين الحادث الإرهابي بمحيط "معهد الأورام"

    05:57 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    البحرين تدين الحادث الإرهابي بمحيط "معهد الأورام"

    وزارة الخارجية البحرينية

    المنامة - (أ ش أ)

    أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من "معهد الأورام" وسط القاهرة، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا ، مؤكدة وقوف البلاد في صف واحد إلى جانب مصر الشقيقة وتضامنها التام معها في حربها ضد الإرهاب، وفيما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

    وجددت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الاثنين- التأكيد على موقف البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

    وأعربت عن صادق تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب مصر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الدنيء.

    وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

    ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

    فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.

    هذا المحتوى من

    Asha
    وزارة الخارجية البحرينية الإرهاب معهد الأورام البحرين

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