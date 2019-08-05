مسؤول طبي عراقي : عشرات الضحايا شهريا جراء نزاعات عشائرية بالموصل

الموصل - (د ب أ):

تشهد مدينة الموصل العراقية ارتفاعا في اعداد ضحايا النزاعات العشائرية.

وقال الدكتور أحمد جاسم مسؤول الطب العدلي الشرعي بالموصل لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن" العشرات يسقطون شهريا ضحايا للنزاعات العشائرية في محافظة نينوى".

وأكد أن" أغلب الجثث التي تصل دائرة الطب العدلي هي من جراء النزاعات العشائرية بالمحافظة، حيث تنتهي أغلب المشاكل العشائرية اليوم بالاقتتال بين أبناء العمومة فيما بينهم جراء عدم الاتفاق والتراضي لأسباب مختلفة بعضها تافهة".

كان مصدر أمني قد أعلن عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بنزاع عشائري تخلله إطلاق النار بين أبناء عمومة من عشيرة الفداغة من قبيلة شمر في قضاء البعاج غرب الموصل .

وتقول السيدة خديجة حسان، وهي من سكان القضاء، إن" محافظة نينوى تشهد ارتفاعا بأعداد الجثث التي تخلفها النزاعات العشائرية جراء الجهل وسيطرة العصبية القبلية وانعدام التفاهم بين أبناء العشائر والتي تنتهي بسفك الدماء والقتل".

ويؤكد الحاج صادق حسن، وهو من نفس المنطقة أيضا، أنه" خسر خمسة من أبنائه جراء النزاعات العشائرية في ناحية القيارة جنوب الموصل"، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة يدفع الناس ثمن ما يسمى بالنزاعات العشائرية التي تترك قتلى بين الاطراف المتنازعة دون الانتهاء بالمصالحة.

يشار إلى أن النزاعات العشائرية في محافظة نينوى خاصة، وفي العراق عامة تتركز على نزاعات مجتمعية منها النهوة (ممانعة ابن العم من زواج ابنة عمه من غريب) والنزاعات على الميراث والأراضي الزراعية فضلا عن حوادث السطو والسرقات والتجاوز على أملاك الاخرين وآخرها قضايا الثأر.