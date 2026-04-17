ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، والزيت، واللحوم، والسكر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-4-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز السائب، والعدس، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.24 جنيه، بزيادة 66 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.78 جنيه، بزيادة 1.92 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.17 جنيه، بزيادة 2.51 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 104.19 جنيه، بزيادة 7.96 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.07 جنيه، بزيادة 4.12 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.94 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.61 جنيه، بتراجع 1.13 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.38 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 117.91 جنيه، بزيادة 3.89 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 444.22 جنيه، بزيادة 21.86 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.95 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 24 جنيه، بتراجع 3.4 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.8 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 154.1 جنيه، بزيادة 9.34 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 285.71 جنيه، بزيادة 2.23 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.11 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 112.89 جنيه، بزيادة 8.94 جنيه.