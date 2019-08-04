منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتوقيع على الإعلان الدستوري في السودان

الرياض - أ ش أ

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأحد، بتوقيع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري الذي يمهد لتسليم إدارة البلاد إلى حكومة انتقالية.

وأكد العثيمين -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"- أن هذا الاتفاق خطوة مهمة في مسار العملية السياسية وتحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية.

وجدد الأمين العام وقوف المنظمة إلى جانب السودان في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.

وكان ممثلو المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير قد وقعوا في وقت سابق اليوم بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري، وتم وضع جدول زمني لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في البلاد، حيث سيوقع الطرفان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس، وإعلان تشكيل مجلس السيادة يوم 18 أغسطس الجاري، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك بـ8 أيام.