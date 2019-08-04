​تقرير: فحص يابانية للاشتباه في إصابتها بـ"إيبولا"

طوكيو- د ب أ:

نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية في عددها اليوم الأحد عن وزارة الصحة القول إن امرأة يابانية في السبعينات من عمرها تخضع لفحص للاشتباه في إصابتها بفيروس "إيبولا."

وقالت الوزارة في بيان إن المرأة، وهي من مقاطعة "سايتاما" القريبة من العاصمة طوكيو، كانت قد عادت من الكونغو يوم الأربعاء الماضي وارتفعت درجة حرارتها إلى 2ر39 مساء أمس السبت.

وأكدت الوزارة أن الاختبار إجراء احتياطي، وقالت إن المعهد الوطني للأمراض المعدية سيكشف عن النتائج في أقرب وقت ممكن.

ونقلت الوزارة عن المرأة قولها إنها لم تتصل بأي مريض بإيبولا عندما كانت في الكونغو.

وصادف الخميس الماضي مرور عام على تفشي وباء إيبولا في الكونغو، في ثاني أسوأ موجة انتشار له، وقد أودى المرض بحياة أكثر من 1800 شخص في هذه البلاد التي تقع في وسط إفريقيا.