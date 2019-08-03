مرحلة جديدة في تطوير العلاقات.. بوتين يصادق على "الشراكة الشاملة" مع مصر

موسكو - (د ب أ):

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على اتفاق روسي مصري بشأن تحقيق شراكة شاملة وتعاون استراتيجي، حسبما أوضحت الوثيقة التي تم نشرها على البوابة الإلكترونية الرسمية الروسية للمعلومات القانونية، ونقلت عنها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكان قد تم التوقيع على الاتفاقية في أعقاب اجتماع الرئيس بوتين بنظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر عام 2018 في مدينة سوتشي.

ووفقا لسبوتنيك، تعني الوثيقة تدشين مرحلة جديدة في تطوير العلاقات الروسية المصرية، باعتبار أن مصر حليف رئيسي لروسيا في أفريقيا والشرق الأوسط.

وينص الاتفاق على أن موسكو والقاهرة ستدعمان تطوير التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والمسائل الفنية العسكرية والشراكة في قطاعات مثل تكنولوجيات الاتصالات والطاقة النووية والنقل والتعدين والسياحة والعلوم والتعليم والشؤون الثقافية.

وإلى جانب ذلك، وبموجب الاتفاق، ستنسق موسكو والقاهرة الإجراءات والجهود للتصدي للتحديات والمخاطر التي تهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت سبوتنيك .