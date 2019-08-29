إعصار فلوريدا يلغي زيارة ترامب إلى بولندا

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى زيارة إلى بولندا مطلع الأسبوع المقبل حيث يوشك إعصار دوريان أن يضرب فلوريدا، وأنه سيرسل نائبه مايك بنس بدلا منه، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الشرقي لفلوريدا بحلول يوم الاثنين، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح تبلغ سرعتها 209 كيلومترات في الساعة.

وقال ترامب إنه سيبقى في واشنطن "لضمان تركيز جميع موارد الحكومة الاتحادية على الإعصار القادم". وأضاف أنه اتصل بالرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الخميس لإبلاغه بتغيير الخطط.