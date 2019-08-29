إردوغان: "سو-57" الروسية يمكن أن تكون بديلا لمقاتلات "إف-35" الأمريكية
أنقرة - (د ب أ):
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن مقاتلات "سو-57" الروسية ربما تكون بديلا لمقاتلات "إف-35" الأمريكية في حال اتخذت الولايات المتحدة قرارا نهائيا بعدم منحها لتركيا.
وفي معرض رده على سؤال بشأن إمكانية أن تكون "سو-57" بديلا لـ "إف-35"، قال إردوغان : "لم لا؟" .. نحن لم نذهب إلى موسكو هباء"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأوضحت بلومبرج أن تصريحات إردوغان جاء لصحفيين أثناء عودته من موسكو.
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