إردوغان: "سو-57" الروسية يمكن أن تكون بديلا لمقاتلات "إف-35" الأمريكية

أنقرة - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن مقاتلات "سو-57" الروسية ربما تكون بديلا لمقاتلات "إف-35" الأمريكية في حال اتخذت الولايات المتحدة قرارا نهائيا بعدم منحها لتركيا.

وفي معرض رده على سؤال بشأن إمكانية أن تكون "سو-57" بديلا لـ "إف-35"، قال إردوغان : "لم لا؟" .. نحن لم نذهب إلى موسكو هباء"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت بلومبرج أن تصريحات إردوغان جاء لصحفيين أثناء عودته من موسكو.