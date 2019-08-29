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    أردوغان وترامب يبحثان العلاقات الثنائية وسوريا

    12:00 ص الخميس 29 أغسطس 2019
    أردوغان وترامب يبحثان العلاقات الثنائية وسوريا

    أردوغان وترامب

    أنقرة - (د ب ا)

    بحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في سوريا.

    وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية،نقلا عن مكتب الاتصالات بالرئاسة التركية، أنه تم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفي على مواصلة التعاون من أجل حماية المدنيين ومنع حدوث أزمات انسانية جديدة.

    وفي الشهر الجاري ،تمكن الجيش السوري من بسط سيطرته على عدة قرى وبلدات استراتيجية شمال محافظة حماة وجنوب إدلب، أهمها بلدة خان شيخون .

    وكانت أنقرة وواشنطن توصلتا، مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا التي تطالب بها تركيا.

    تركيا الولايات المتحدة دونالد ترامب أردوغان سوريا

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