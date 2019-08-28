واشنطن تعرب عن قلقها إزاء الوضع في البحر الأسود

كييف - (أ ش أ)

أعرب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، عن قلق الولايات المتحدة إزاء عسكرة شبه جزيرة القرم بعد ضمها لروسيا والوضع المعقد في البحر الأسود.

وقال بولتون -في تصريحات إعلامية خلال زيارته لأوكرانيا أوردتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء- "نحن قلقون للغاية بشأن هذا الوضع، هناك العديد من أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" على البحر الأسود، نتوقع أن يتم الحفاظ على الوصول لجميع الدول الساحلية التي تطل على البحر الأسود والأطراف التجارية الأخرى التي تستخدم البحر الأسود".

وأضاف "ينطبق الشيء نفسه على بحر البلطيق وكذلك المحيط المتجمد الشمالي، لقد أجرينا مع روسيا مناقشات حادة حول هذه القضايا والعديد من القضايا الأخرى التي يحاولون التدخل فيها خارج حدودهم المشروعة"، موضحًا أن الولايات المتحدة أجرت "بعض المناقشات الصريحة" مع روسيا فيما يتعلق بتحديد الأسلحة وتعتزم مواصلة هذه المناقشات، قائلًا "إن واشنطن ستحمي مصالحها في جميع أنحاء العالم وكذلك مصالح أصدقائها وحلفائها".

وفي سياق متصل، توقع بولتون احتمالية أن تشارك واشنطن أو لندن في محادثات صيغة نورماندي لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا، قائلًا "ستكون الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى سعداء بالمشاركة في محادثات صيغة نورماندي وسيحدد هذه المسألة حكومة أوكرانيا لتقرر ما تعتقد أنه الطريقة الأكثر فائدة للمضي قدمًا، وسنكون سعداء بدعمها".

وأشار بولتون إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون قادرًا على مناقشة هذه المسألة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع في وارسو.

وأضاف "أعتقد أن حل قضايا دونباس وشبه جزيرة القرم بالإضافة إلى المزيد من القضايا العالمية مثل دور روسيا في أوروبا واستخدام القوة العسكرية في أوروبا ما بعد الحرب أمر مثير للاهتمام بالنسبة للولايات المتحدة، فهذه القضايا ليست مجرد موضوع أوروبي ولكنها قضايا عالمية إذ شاركت الولايات المتحدة في حربين عالميتين في القارة الأوروبية في القرن الماضي، ولهذا السبب دعمنا إنشاء حلف الناتو بعد الحرب العالمية الثانية للتأكد من أن عم اندلاع حرب ثالثة في القارة، لذلك أعتقد أن للولايات المتحدة مصلحة كبيرة في ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا، لذلك إذا رأى الرئيس زيلينسكي أننا يجب أن نشارك في إيجاد طريقة للخروج من الوضع الراهن يجب أن نفكر في هذا الخيار".