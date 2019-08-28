الحريري: التحدي الأبرز الذي يواجهه لبنان حاليا هو التحدي الاقتصادي

بيروت - (د ب أ)

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن التحدي الأبرز الذي يواجهه لبنان اليوم هو التحدي الاقتصادي والنهوض، والتخلص من الفساد، وذلك خلال لقاء مساء اليوم مع وفد من طلاب جامعة هارفرد الأمريكية من لبنان و35 دولة حول العالم.

وذكر الحريري، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "إن التحدي الأبرز الذي يواجهه لبنان اليوم هو التحدي الاقتصادي، للنهوض بالوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين والتخلص من الفساد والانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، لأن الفساد هو أكبر مشكلة تواجه لبنان، وقد بدأت الحكومة بالفعل العمل على هذا المسار".

وتحدث الرئيس الحريري إلى وفد الطلاب "عن مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة".

وأضاف "إننا في لبنان نحاول قدر الإمكان أن نحافظ على قيمنا وخصوصيتنا في الاعتدال والعيش المشترك والتسامح، لنكون نموذجا للمنطقة ضمن هذه المبادئ، وأن يكون دستورنا مثالا لكل الدساتير التي تحاول بعض الدول المحيطة وضعها".

وشدد الحريري أمام الطلاب "على أهمية إعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في إدارة عدد من المرافق الاقتصادية بالبلد، آملا أن تنطلق المشاريع الكبرى التي اتُفق عليها مع إقرار موازنة العام 2020، بما يسمح بتحقيق النمو والازدهار للبلد، خاصة وأن كل منصات الأعمال والتكنولوجيا باتت جاهزة في لبنان".

يذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيئ ولم يتجاوز النمو الاقتصادي 1% في العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على هذه النسبة خلال العام الحالي.