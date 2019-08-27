الحريري : لبنان يعول على دور روسيا لتفادي التصعيد مع إسرائيل

بيروت- (د ب أ ):

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء أن بلاده تعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر بعد الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الحريري اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي للحكومة اللبنانية .

وقال الحريري ، في اتصاله مع لافروف إن " الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية هو عمل خطير واعتداء على السيادة اللبنانية وخرق للقرار 1701 الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات الماضية".

وأوضح الحريري أن " لبنان يعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر ، وتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية".

وأكد أن "اعتداء إسرائيل على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه".

يذكر أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين كانتا قد خرقتا الأجواء اللبنانية فجر الأحد الماضي فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية لـ "حزب الله" واقتصرت الأضرار على الماديات.