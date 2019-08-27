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زعيمة هونج كونج تؤكد الانفتاح على الحوار مع المحتجين وترفض القبول بمطالبهم

09:16 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2019
زعيمة هونج كونج تؤكد الانفتاح على الحوار مع المحتجين وترفض القبول بمطالبهم

احتجاجات هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

أعلنت الرئيس التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، أنها منفتحة على الحوار مع الشباب بما في ذلك المحتجين ولكنها لن تقبل بمطالبهم.

وقالت لام خلال مؤتمر صحفي في أعقاب احتجاجات أخرى في عطلة نهاية الأسبوع في هونج كونج "إنها ليست مسألة عدم الاستجابة، إنها مسألة عدم قبول تلك المطالب".

وأضافت لام أنها استجابت للطلب الرئيس للمتظاهرين بتعليق مشروع قانون مثير للجدل والذي يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

يشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية في هونج كونج انطلقت في 9 يونيو الماضي ضد مشروع القانون.

هونج كونج كاري لام احتجاجات هونج كونج

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