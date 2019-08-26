وسائل إعلام: إيران ترفض اقتراح ماكرون بشأن المحادثات حول برنامجها الصاروخي

القاهرة – مصراوي:

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن طهران ترفض اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن المحادثات حول برنامجها الصاروخي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن هناك ثغرات في الاتفاق النووي الإيراني، لافتًا إلى سعي بلاده إلى عقد اتفاق جديد مع طهران لضمان عدم حصولها على السلاح النووي، ووقف زعزعتها للاستقرار.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، في ختام اجتماعات قمة الدول السبع، أن المحادثات مع الجانب الإيراني لم تتحقق شيء سوى بعض التقدم في الجانب الفني.

وصرح ماكرون، أن ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني قد يلتقيان في غضون أسابيع.

وعقب الرئيس الأمريكي، أنه منفتح على لقاء نظيره الإيراني، ولكن في الوقت المناسب.