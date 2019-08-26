وكالة روسية: العثور على نظائر مشعة في عينات بعد "الانفجار النووي"

القاهرة- (مصراوي):

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الروسية، الاثنين، بأنها عثرت على نظائر السترونتيوم والباريوم واللانثانوم المشعة في عينات، بعد الحادث الذي وقع أثناء اختبار محرك صاروخي في شمال روسيا هذا الشهر، حسبما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

ونسبت الوكالة لهيئة الأرصاد الجوية، قولها إن سحابة من الغازات الخاملة تشكلت نتيجة لتحلل النظائر، وتسببت في قفزة وجيزة في مستوى الإشعاع والذي تم تسجيله في مدينة سفيرودفينسك بعد الحادث.

وكانت وكالة تاس للأنباء قد ذكرت أن مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية ارتفعت بما يصل إلى 16 مرة في 8 أغسطس، بعد حادث قالت السلطات إنه يتعلق باختبار صاروخ على منصة بحرية​.