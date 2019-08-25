ترامب: ليس هناك ما يعوق حركة بريطانيا بعد بريكست

بياريتز (فرنسا)- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لا يتوقع "أي مشكلات" في إبرام اتفاق تجاري بين بلاده وبريطانيا بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المقررة حتى الآن في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل.

وقال ترامب: "لن تعلق مرساة السفينة بكاحلهم"، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "لا نتوقع مشكلات".