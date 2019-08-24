جوتيريز: الأمم المتحدة تراقب بانزعاج تطورات الأوضاع فى كشمير

إسلام آباد - (أ ش أ):

اعلن السكرتير العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريز ، أن المنظمة الدولية تتابع بانزعاج تطورات الأوضاع الراهنة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية فى نشرتها باللغة الانجليزية، أن جوتيريز أوضح في اتصال هاتفي جرى اليوم مع وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشى، انه يراقب الموقف عن كثب وان الأمم المتحدة ستواصل الاضطلاع بدورها في هذه الأزمة .

من جانبه، صرح قريشى - خلال الاتصال - أن الإجراءات التي تمارسها نيودلهى من جانب واحد فى كشمير أدت إلى خلق موقف محفوف بالمخاطر بالنسبة للسلام فى المنطقة.

وكانت باكستان قد أحالت إلى مجلس الأمن الدولي إعلان الهند مؤخرا إلغاء الوضع الخاص لكشمير ، حيث طالب أعضاء المجلس الأطراف المعنية بالنزاع فى كشمير بضرورة الكف عن اتخاذ اية إجراءات أحادية الجانب .