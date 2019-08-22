  • عاجل:البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1.5 %

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

    09:27 م الخميس 22 أغسطس 2019
    ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

    الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

    أبوظبي - (أ ش أ)

    بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية وسبل تنمية تعاونهما المشترك، وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

    وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم /الخميس/ - أن الجانبين تبادلا خلال الإتصال وجهات النظر في المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    هذا المحتوى من

    محمد بن زايد آل نهيان القوات المسلحة أبوظبي الإمارات إيمانويل ماكرون فرنسا

    الخبر التالى:

    الحشد الشعبي العراقي يجبر"طائرة استطلاع معادية على الانسحاب"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان