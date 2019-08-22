أبو الغيط يؤكد التزام الجامعة العربية بمواصلة دعم السودان

القاهرة (د ب أ)

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس التهنئة للدكتور عبد الله حمدوك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في السودان.

وتمنى أبو الغيط لرئيس الوزراء السوداني النجاح والتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه وخاصة في هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان مع انطلاق العملية الانتقالية نحو استكمال المسيرة الديمقراطية في البلاد.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط أكد لحمدوك، في برقية التهنئة التي وجهها إليه بهذه المناسبة، على التزام الجامعة بمواصلة دورها في الوقوف مع السودان وأهله ومساندة حكومته ومؤسساته في كل ما يدعم أمنه واستقراره ويساهم في استعادة عافيته الاقتصادية ويصب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في العبور الناجح لتحديات المرحلة القادمة.

وأدى حمدوك اليمين الدستورية مساء أمس الأربعاء رئيسا لوزراء السودان أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.

ودعا حمدوك ، في تصريح صحفي ، إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، مبينا أن السودان منذ الاستقلال لم يشهد توافق النخب السياسية حول إدارة خلافاتهم عبر مشروع وطني جامع، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ونادى حمدوك بـ "ضرورة الاتفاق على برنامج يدور حول كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان"، داعياً جميع الأطراف للعمل مع بعض حتي تتغير أوضاع البلاد وتتجه الي آفاق أرحب من التنمية والازدهار وعبر عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن تلبية لقرار الشعب.