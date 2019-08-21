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    أمير الكويت يتلقى برقية تهنئة من البابا تواضروس لتعافيه من "العارض الصحي"

    04:18 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    أمير الكويت يتلقى برقية تهنئة من البابا تواضروس لتعافيه من "العارض الصحي"

    أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر ‏الصباح

    الكويت - أ ش أ

    تلقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة من البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية، بطريك الكرازة المرقسية، لتهنئته على تعافيه من "العارض الصحي".

    وأفاد الديوان الأميري اليوم الأربعاء، بأن البابا تواضروس أعرب -خلال البرقية- عن خالص تهانيه بتعافيه من "العارض الصحي"، متمنيا له دوام الصحة.

    وأضاف أن أمير الكويت بعث ببرقية شكر جوابية إلى البابا تواضروس ردًا على برقيته.

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    صباح الأحمد الجابر الصباح البابا تواضروس الثاني الكويت

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