البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للمجلس السيادي السوداني (فيديو)

القاهرة – (مصراوي):

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميًا رئيسًا للمجلس السيادي السوداني.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الفريق البرهان أدى اليمين الدستورية في الخرطوم أمام رئيس القضاء المكلف، يحيى أبوشورة.

البرهان يؤدي اليمين رئيسا للمجلس السيادي السوداني https://t.co/BvwerwbfS3 — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) August 21, 2019

وسيؤدي أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية أمام البرهان في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع تعيين رئيس الوزراء.

وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.

ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين. وسيقود المرحلة الانتقالية المُقرر أن تستمر 39 شهرا.