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    البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للمجلس السيادي السوداني (فيديو)

    11:23 ص الأربعاء 21 أغسطس 2019
    البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للمجلس السيادي السوداني (فيديو)

    البرهان يؤدي اليمين الدستورية

    القاهرة – (مصراوي):

    أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميًا رئيسًا للمجلس السيادي السوداني.

    وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الفريق البرهان أدى اليمين الدستورية في الخرطوم أمام رئيس القضاء المكلف، يحيى أبوشورة.

    وسيؤدي أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية أمام البرهان في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع تعيين رئيس الوزراء.

    وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.

    ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين. وسيقود المرحلة الانتقالية المُقرر أن تستمر 39 شهرا.

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